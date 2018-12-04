فيفي عبده: سأعود للرقص الشرقي قريبًا (فيديو)

أعلنت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عودتها للرقص الشرقي بالحفلات المباشرة “لايف” لأول مرة بعد غياب طويل، موضحة أنها ستحيي حفلين مع المغنيين محمد فؤاد وحكيم في ليلة رأس السنة المقبلة.

وأوضحت فيفي عبده أن ابتعادها عن الرقص، وإحياء الحفلات ودخولها عالم الدراما التلفزيونية كان سببًا في سمنتها واكتسابها الوزن الزائد، مشيرة إلى أنها ندمت على ترك الرقص؛ لأنه في دمها وأكثر شيء تحبه بحياتها.

وأكدت الراقصة المصرية الشهيرة، في لقاء ببرنامج “هنا الكويت” على قناة “سكوب”، أنها لم تبتعد عن العمل الفني، ولكنها منشغلة حاليًا بعالم مواقع التوصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” وأصبحت تتواصل مع جمهورها من خلاله، لافتة إلى أنها دخلته من الأساس لمواجهة التضليل الذي يحدث عليه.

وقالت فيفي إنها تعرضت لموقف سيئ بسبب تضليل مواقع التواصل، حيث كانت في دبي وتم نشر خبر وفاتها مما أصاب بناتها بالذعر، وعندما اتصلن بها كانت نائمة فصدقن الخبر واتصلن بالفندق الذي قام بكسر الحجرة عليها؛ للتأكد أنها ما زالت حية، موضحة أنه من وقتها قررت اقتحام عالم مواقع التواصل.

وشددت على أن لديها خطوطًا حمراء بـ”السوشيال ميديا”، وترى أنه ليس كل ما يحدث بحياة الفنانة يجب أن يظهر ويجب مراعاة أن هناك أبناء وبنات صغار السن يشاهدون ما ينشره النجوم، لافتة إلى أنها أول من أدخلت “إنستغرام” و”سناب شات” إلى مصر؛ لأنهما قبل استخدامها لهما كانا مغمورين ومشهورين فقط بالخليج.

ولفتت إلى أنها طوال عمرها الفني ترقص على أغانٍ خليجية وعراقية ومن كل البلاد، وليس فقط عند دخولها السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تعشق أغاني الفنانة أحلام القديمة خاصة وتحبها كإنسانة.