بالفيديو.. غادة عبد الرازق ترقص على أنغام الدقة المراكشية

نشرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق على حسابها في انستغرام، فيديو لها وهي ترقص مع مجموعة موسيقية مغربية، تؤدي ما يسمى بـ “الدقة المراكشية”، وهي عبارة عن إيقاع وأهازيج خاصة بمدينة مراكش.

وأرفقت غادة الفيديو بالعبارة التالية: “بلدي الثاني المغرب مراكش كثير مبسوطة”.

وتم تصوير الفيديو في “قصر بلفلاح”، وهو منشاة سياحية معروفة بالمدينة بتقديمها لأشهر الأكلات المغربية التقليدية مع استعراضات من الفولكلور المغربي.

ووصلت غادة عبدالرازق إلى مراكش بداية الأسبوع الجاري ، قبل أن تتوجه اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر إلى مدينة العيون في جنوب المغرب، لحضور الاحتفالات الرياضية والفنية المقامة بمناسبة تخليد المغرب لذكرى المسيرة الخضراء إلى جانب مجموعة من النجوم، كالنجم البرازيلي رونالندينيو والمغنية المصرية روبي والمغني المغربي دوزي، والنجمين الرياضيين المغربيين الأخوين بو زعيتر وغيرهم .

كما أنها مدعوة لحضور حفل عقد قران الفنانة العراقية المغربية شذى حسون على رجل أعمال إماراتي، فيما سيتم حفل الزفاف خلال فصل الصيف في دبي.