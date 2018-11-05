بعد رفض حليمة بولند.. ميريام كلينيك تعلن استعدادها لإحياء حفل في العراق

أعلنت المطربة اللبنانية وعارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينيك، عن استعدادها للذهاب إلى العراق لإحياء حفل هناك، وذلك من خلال ردها على سؤال أحد متابعيها على تطبيق “إنستغرام”.

ووجه أحد المتابعين، سؤالًا لميريام عبر تطبيق “الاستوري”، على حسابها الرسمي قائلة: “لو حصلتلك فرصة تغني بالعراق تيجي؟ مثل ماسوو المطربات”، فردت عليه: “إن شاء الله أكيد”.

وعلقت على قيام أحد متابعيها من الخليج بعرض الزواج عليها موضحًا أنه يملك أموالًا كثيرة، قائلة: “هههه القصة مش هيك يا خليجي”.

وأشارت إلى أن سبب كره عدد كبير من النساء لها، هو شعورهن بالغيرة منها، مؤكدة أنهن يتمنين أن يكن مثلها.

وسبق أن قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إنها تلقت عرضًا من المنتج العراقي أحمد البريشي للمشاركة في إحدى الفعاليات، تحت رعاية واحدة من شركات الاتصالات الكبرى، وبحماية من السفارة.

وعرضت بولند في فيديو عبر صفحتها على موقع “سناب شات”، نص المحادثة والتسجيلات التي دارت بينها وبين المنتج العراقي، إذ سخرت من حديثه عن هدوء الأوضاع في بلاده بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وأضافت حليمة بولند: “إزاي تهدى يا عيني.. حرام عليك شهر 12 عيد ميلادي تبي تموتني بعيد ميلادي”، مشددة على أنها لن تسافر إلى العراق حتى لو عرض عليها 40 مليون دينار كويتي.