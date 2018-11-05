توفي بالإمارات.. من هو المخرج الشاب مازن السعدي؟

فُجِع معارف وذوو المخرج الفلسطيني مازن السعدي بوفاته المفاجئة، مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 37 عامًا.

ولد المخرج مازن السعدي في الـ 22 من سبتمبر/أيلول 1981، وتوفي مساء أمس الأحد في أبوظبي، إثر عارض صحي مفاجئ لم تتكشف بعد تفاصيل أكثر بشأنه.

وقال مصدر مقرب من الراحل، لـ إرم نيوز، إنهم ما زالوا في انتظار التقرير الطبي بشأن ملابسات الوفاة، مرجحًا إتمام إجراءات الدفن بالإمارات.

وأضاف أن الراحل لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية معروفة، وكان يمارس حياته بشكل طبيعي.

وبدأ السعدي العمل في مجال المونتاج، وكان “أهل الراية” الجزء الثاني، الذي عُرض في رمضان عام 2010، من أبرز المسلسلات التي شارك فيها.

ومن ثم انتقل السعدي إلى الإخراج، ومن أشهر أعماله مسلسل “أصعب قرار” في عام 2017، و”الطواريد” في 2016، الذي يعد أول مسلسل كوميدي بدوي.

وعمل مازن السعدي في المجال الإعلامي بالإمارات، حيث عاش آخر أيامه وحيدًا، بعد أن أرسل زوجته وولديه إلى هولندا قبل أشهر قليلة من وفاته، وكان يخطط للانتقال ولم الشمل معهم، وفقًا لما نقله المصدر.