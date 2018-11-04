سما المصري تحتفل في عيد الحب المصري بتوزيع البطاطا (فيديو)

احتفلت الفنانة المصرية سما المصري بعيد الحب المصري، الذي يوافق الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بطريقة غريبة ومثيرة.

فبدلًا من توزيع الورود في مثل هذه المناسبة، وزعت المصري على المواطنين بكورنيش النيل، بطاطا عليها ملصقات على شكل قلوب حب، مرتدية عباءة من اللون الأحمر الذي يرمز إلى الحب.

وحسب الفنانة المصرية، فإن فكرة توزيع البطاطا جاءت بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق، إذ علقت قائلة أن “الناس محتاجة بطاطس أكتر من الورد النهاردة في عيد الحب، وأنا عملت كده معاهم في الشارع”.

يأتي هذا فيما يشهد الشارع المصري أزمة في منتجات البطاطا بعدما ارتفعت أسعارها بشكل جنوني خلال الفترة الأخيرة من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.