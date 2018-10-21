السودان يعتقل المطربة منى مجدي بسبب “ملابس فاضحة”

ألقت الأجهزة الأمنية في السودان، القبض على المطربة منى مجدي، بسبب ما قالت إنه ظهور بملابس فاضحة أثناء إحيائها حفلًا خيريًا، ظهرت فيه بسروال ضيق وبلوزة بيضاء بأكمام طويلة.

وبحسب ما جاء في الإعلام المحلي أنه “بعد انتشار صورة الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألقي القبض عليها، وفُتح محضر ضدها لمخالفتها القانون الخاص بالملابس الفاضحة”.

وأوضح مصدر محلي أن الشرطة أوقفت الفنانة يوم الخميس الماضي، قبل أن تفرج عنها بالضمان العادي، قبل تقديمها اليوم (الأحد) لمحكمة النظام العام شرق الخرطوم.

وقد أسفر توقيف الطالبة في كلية الموسيقى والدراما، عن تعاطف نشطاء معها، كما أبدى حزب “المؤتمر” تعاطفه معها، مدينًا قرار التوقيف، ومعتبرًا ذلك “تعديًا على الحريات”، في المقابل أبدى آخرون تأييدهم لقرار إلقاء القبض على الفنانة، ودعمهم لقانون حفظ النظام.