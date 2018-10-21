الممثلة سلمى بلير تعلن إصابتها بمرض التصلب اللويحي

كشفت الممثلة سلمى بلير، أنها مصابة بمرض التصلب اللويحي، وذلك في رسالة مؤثرة نشرتها عبر “إنستغرام”، أطلعت من خلالها متابعيها على بعض أوجه معاناتها جراء المرض.

وقالت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا، المعروفة خصوصًا بمشاركتها في أعمال ناجحة بينها “ليغالي بلوند” و”كرول إنتشنشنز”، إن الأطباء شخصوا في آب/أغسطس الماضي، إصابتها بهذا المرض المزمن الذي يطاول الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بأعراض كثيرة بينها التعب والألم ومشكلات في التنسيق الحركي.

وأشارت إلى أنها عانت “لسنوات عدة” من هذا المرض قبل التشخيص. وتابعت “أعاني إعاقة حركية. أحيانا أسقُط أرضًا أو أسقِط أشياء من يدي. لدي ضعف في الذاكرة. كما أن الجهة اليسرى من جسمي تطلب إرشادات للتحرك لكن آلية تحديد الاتجاهات معطلة. لكني أحاول التغلب على هذا الواقع. أنا أضحك ولا أعلم ما سأفعله تحديدًا لكني سأبذل قصارى جهدي”.

وأوضحت بلير، التي تستعد للمشاركة في مسلسل “أناذر لايف” الخيالي العلمي من إنتاج “نتفليكس”، أنها كشفت عن هذه الإصابة للتعبير عن امتنانها لمصممة الأزياء أليسا سوانسون، التي “تعتني بها من خلال مساعدتها على ارتداء السراويل وخلع السترات وعقد أزرار معاطفها وتساعدها في تركيز جسمها للتحرك”.

وشكرت بلير أصدقاءها المشاهير على دعمهم لها بمن فيهم نجمة “كرول إنتنشنز” سارة ميشال غيلر، إضافة إلى جايمي كينغ وآخرين من هوليوود.

وتابعت بلير في هذه الرسالة المؤثرة: “أريد اللعب مع ابني مجددًا. أريد السير مجددًا في الشارع وركوب جوادي. أعاني التصلب اللويحي وأنا بخير. لكن إذا ما رأيتم أنني أوقعت من يدي أشياء على الطريق لا تتوانوا عن مساعدتي لجمعها؛ لأن قيامي بذلك بمفردي يتطلب يومًا كاملًا”.‎