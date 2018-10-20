جهل إيفانكا ترامب يعرضها للسخرية على “تويتر”

يبدو أن معظم ما تفعله إيفانكا ترامب يوقعها في ورطة، حتى إذا كانت مجرد تغريدة قصيرة.

أثارت ابنة رئيس الولايات المتحدة موجة كبيرة من السخرية بين رواد الإنترنت، بعد نشرها اقتباسًا نسبته إلى الفيلسوف اليوناني “سقراط”، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

فوفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت إيفانكا مقولة “يكمن سر التغيير في تركيز كل طاقتك، ليس على محاربة القديم، بل بناء الجديد”، ونسبتها إلى “سقراط”.

هذا وقد كُشف أن الاقتباس المُستخدم يعود في الحقيقة إلى كتاب للاعب الجمباز الأمريكي “دان ميلمان”، والذي كانت إحدى شخصياته تدعى “سقراط”، فيبدو أن إيفانكا اختلط عليها الأمر بعض الشيء.

بعد نشرها التغريدة، أدركت إيفانكا خطأها وحذفت المنشور بعد حوالي نصف ساعة، إلا أنها نشرته مرة أخرى مع توضيح أن المقصود “سقراط” الشخصية الخيالية.

وبالطبع انتهز رواد الإنترنت الفرصة للسخرية من إيفانكا، وذلك على الرغم من توضيح خطأها.