منذر رياحنة يبكي ياسر المصري على الهواء (فيديو)

@eremnews منذر رياحنة يبكي ياسر المصري على الهواء . . دخل الفنان الأردني منذر رياحنة بنوبة بكاء على الهواء، خلال حديثه عن مواطنه الفنان الراحل ياسر المصري، الذي لقي مصرعه فجأة إثر حادث أليم في شهر أغسطس الماضي. ووجّه رياحنة رسالة لصديقه الراحل، خلال استضافته ببرنامج "معكم" علي قناة "سي بي سي"، قائلًا: "إن شاء الله دايمًا راح نجيب سيرتك بالخير.. وأنت ما رحت وما تخاف وارتاح أنا أخوك موجود وباذن الله الأشياء اللي كنت تعملها راح تظل موجودة هذا وعد مني إلك".