هل تناست العائلة الملكية البريطانية فضيحة الدوقة السابقة سارة فيرغسون؟

تحضر الزوجة السابقة للأمير اندرو اليوم حفل زفاف ابنتها الأميرة “أوجينيه” بقصر ويندسور، بعدما كانت منبوذة من العائلة الملكية البريطانية طيلة 26 عامًا.

وكانت الكاتبة والمذيعة ومنتجة الأفلام الإنجليزية سارة فيرغسون، قد فقدت مكانتها في البلاط الملكي البريطاني منذ عام 1992، عندما ثبتت بحقها الخيانة الزوجية، حين التقط لها مصورو الباباراتزي صورًا فاضحة مع عشيقها رجل الأعمال “جوني برايان”، على حافة حوض سباحة في بلدة سانت تروبيز الفرنسية.

الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” بعد بضعة أيام، وانتشرت عبر العالم مثلت صدمة للعائلة الملكية وللشعب البريطاني، الذي يسمي سارة فيرغسون “فيرغي”، فتم طلاقها من الأمير أندرو، وإبعادها تمامًا عن كل مناسبات العائلة الملكية.

ولم تستدع الدوقة السابقة لحفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011 ، لكنها حضرت زفاف الأمير هاري وميغان ميركل في شهر مايو/أيار المنصرم، واليوم تتواجد بقوة في زفاف ابنتها الأميرة أوجينيه، ما يعني أن العائلة الملكية في بريطانيا تناست أخيرًا فضيحة دوقة يورك السابقة.