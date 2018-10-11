تامر حسني في المستشفى وحالته حرجة

نشرت الصفحة الرسمية للفنان المصري تامر حسني على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، خبرًا صادمًا لجمهور نجم الجيل، أثار قلق متابعيه على نجمهم المفضل.

وقالت الصفحة صباح اليوم الخميس إنه تم نقل تامر حسني إلى أحد مستشفيات منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة غرب مصر، مشيرة إلى احتمال خضوعه لعملية جراحية عاجلة في أحباله الصوتية.

وأضافت الصفحة أن تامر أصيب بوعكة صحية شديدة جدًا بعد انتهائه من تصوير حلقة ببرنامج “صاحب السعادة”، الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس.

وانهالت التعليقات على صفحة الفنان المصري الشهير، وتمنى له معجبوه وزملاؤه في الوسط الفني، الشفاء العاجل.

وكان تامر حسني يستعد اليوم، لإحياء حفل استقبال الطلاب الجدد بالجامعة الكندية والاحتفال بمرور 15 عامًا على تأسيسها.