من هي وصيفة العروس في زفاف الأميرة البريطانية يوغيني؟

أعلن قصر بكنغهام، اليوم الأربعاء، أن “ثيودورا وليامز”، ابنة المغني روبي وليامز وزوجته أيدا فيلد، والتي تبلغ من العمر ستة أعوام، ستكون وصيفة للعروس في حفل زفاف الأميرة البريطانية يوغيني.

وستتزوج الأميرة من جاك بروكسبانك، “32 عامًا”، في مقر إقامة الأسرة المالكة بقلعة وندسور، يوم الجمعة المقبل.

وذكرت صحف بريطانية أن وليامز، النجم السابق في فريق “تيك ذات” الموسيقي، وفيلد، صديقان ليوجيني وشقيقتها الأميرة بياتريس، ومن المتوقع أن يحضرا حفل الزفاف.

وقال القصر: إن الأميرة شارلوت “ثلاثة أعوام” ابنة الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ستكون وصيفة للعروس أيضًا، بينما سيكون شقيقها الأمير جورج “خمسة أعوام” من الأولاد المساعدين في حفل الزفاف.

والأميرة يوغيني، “28 عامًا”، هي الابنة الصغرى لثالث أبناء الملكة إليزابيث الأمير آندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك.

وشهدت القلعة زفاف الأمير هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في مايو/ أيار، وستقلد يوغيني بعضًا من خطط ابن عمها في زفافها.

وكما فعل هاري، ستدعو الأميرة 1200 شخص من أنحاء بريطانيا لحضور الاحتفالات في ساحات القلعة، ومشاهدة الزوجين يغادران كنيسة القديس جورج بعد المراسم.

وسيقوم العروسان بعد ذلك بجولة قصيرة بعربة في أرجاء وندسور، كما فعل هاري وميغان عندما حضرت حشود كبيرة لرؤيتهما.

وقال القصر: إن يوجيني، وترتيبها التاسع في ولاية العرش، طلبت من شقيقتها الأميرة بياتريس أن تكون وصيفة الشرف في الزفاف، أما بروكسبانك فطلب من شقيقه توماس أن يكون إشبينه.