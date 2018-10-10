زينة يازجي تعلن عودتها للشاشة عبر قناة أبوظبي

أعلنت الإعلامية السورية زينة يازجي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر” عن عودتها للشاشة من خلال برنامج “الخديعة”، والذي سيعرض كل أحد في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات على قناة أبوظبي الفضائية.

لنحمي انفسنا، و انت معنا نسمي الاشياء بمسمياتها في برنامجي الجديد " الخديعة" على تلفزيون ابوظبي الاحد العاشرة مساء بتوقيت الامارات @abudhabitv @3litamim https://t.co/rE7d6zjKsk — Zeina Yazigi (@zyazigi) October 9, 2018

وسجل “يازجي” الإعلامي حافل بسلسلة من الاستقالات، إذ أقيلت من قناة “سكاي نيوز” منذ أكثر من عام، وذلك بعد تقديمها برنامج “بصراحة” عامًا ونصف العام على شاشتها، دون أن يتم توضيح أسباب الإقالة.

وسبق أن استقالت من تلفزيون دبي بعد تقديمها برنامج “الشارع العربي”، وقبلها قدمت استقالتها في 2011 من قناة العربية، معللة ذلك بأحداث سوريا.

وانهالت التهانئ على يازجي بعودتها إلى الشاشة، من قبل زملائها في الوسط الإعلامي ومتابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الإعلامية السورية متزوجة من مواطنها الفنان عابد فهد ولديها منه ولدان، وسبق أن ضمتها مجلة “أريبيان بزنس” لقائمة أقوى 100 امرأة عربية في 2013.