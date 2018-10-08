تفاصيل اللحظات الأولى بعد وفاة دينا هارون

ما إن تم الإعلان عن وفاة الفنانة السورية الشابة دينا هارون بعد مدة قضتها في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق، بسبب مضاعفات عملية جراحية أجرتها مؤخرًا، حتى سارع عدد من الفنانين السوريين من أصدقاء الراحلة وأصدقاء شقيقتها تولاي إلى زيارة المستشفى لوداع دينا وإلقاء النظرة الأخيرة عليها، ومواساة شقيقتها وأبناء شقيقتها.

ومن أبرز الفنانات اللواتي بدا عليهن التأثر الواضح لقربهن من الراحلة دينا هارون كانت الفنانة إمارات رزق، التي لم تتمالك نفسها أكثر من مرة، لتدخل في نوبة بكاء شديدة، وليظهر تأثرها جليًا أمام المتواجدين، الأمر الذي دفع بعض الفنانين الحاضرين إلى محاولة تهدئتها وإخراجها من المكان الذي اكتظ بالمعزين.

ورصد موقع “إرم نيوز” حضور بعض الإعلاميين والفنانين، وكانت بينهم شكران مرتجى التي بدأت بالدعاء بالرحمة لدينا وقراءة القرآن، وأيضًا الفنانة عبير شمس الدين، وجيني آسبر، وسحر فوزي، ورغداء هاشم، ويزن السيد، وعلي سكر، ورافقوا شقيقتها تولاي هارون ما بين المستشفى والبيت، وبدا عليهم جميعًا التأثر الواضح من شدة الصدمة.

وعانت تولاي هارون شقيقة الراحلة من صدمة كبيرة، خاصة أنها هي من رافقها طيلة أيام مكوثها في المستشفى، وكانت غير مصدقة رحيل شقيقتها، وحاولت كثيرًا التماسك والدعاء لدينا، غير أن الدهشة والدموع لم تغادراها.

وسيتم غدًا في الخامسة صباحًا نقل جثمان الراحلة دينا هارون من مستشفى “الاسد الجامعي” بدمشق إلى محافظة اللاذقية حيث تقطن هارون وعائلتها؛ ليتم دفنها هناك، وسيكون العزاء ليومين في اللاذقية ويومين في دمشق.

يشار إلى أن الفنانة الراحلة دينا هارون لديها ولد بعمر ثلاث سنوات يدعى كرم، ومنذ عام 2014 لم تظهر والدته الراحلة في أي عمل درامي.