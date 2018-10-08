ريم البارودي تعلق على أزمة فاروق الفيشاوي (فيديو إرم)

وجهت الفنانة المصرية ريم البارودي رسالة تأييد ومساندة لمواطنها النجم فاروق الفيشاوي، الذي أعلن خلال حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ34 أنه مصاب بالسرطان وهو حاليًا في مرحلة العلاج.

وقالت في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركتها في حفل ختام مسابقة اختيار ملكة جمال مصر للعالم، 2018 إنها ستبدأ تصوير مسلسل جديد خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري مع نخبة كبيرة من النجوم، وسيكون خارج السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وأعربت ريم البارودي عن سعادتها لكونها عضوًا بلجنة التحكيم لاختيار “ميس إيجيبت”، والتي ستمثل مصر في المسابقة العالمية، مضيفة أنها شاركت في أكثر من مسابقة لملكات الجمال بصفتها عضو لجنة تحكيم ومنها “ميس إيكو إنترناشيونال”.

يذكر أن الفنانة المصرية ريم البارودي شاركت في عدة أعمال فنية متميزة منها “الشك”، “العقرب”، و”دلع بنات”.