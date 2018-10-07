7 مذيعات مصريات أحدثن جدلًا بسبب ملابسهن المثيرة على الهواء (فيديو)

تلقّت المذيعة المصرية ياسمين عز انتقادات واسعة بسبب ظهورها عبر قناة “MBC”، بفستان مكشوف الصدر خلال حوارها مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على هامش حفل يخص ذكرى انتصار أكتوير.

ولم تكن ياسمين عز هي المذيعة الوحيدة التي تسببت ملابسها في حالة جدل فقد سبقتها العديد من المذيعات المصريات.

واقعة البانيو وملابس الحوامل

كان للمذيعة والإعلامية دينا صلاح عدة وقائع جعلتها تلقب بعدة ألقاب مثيرة بينها مذيعة “البانيو” وذلك بعد ظهورها في برنامجها “دودو شو” على قناة “النهار” وهي نائمة في البانيو، وكذلك ظهورها وهي ترتدي ملابس فضفاضة مثيرة في حلقتها التي حملت عنوان “سينجل مازر”.

مكشوفة من الأعلى

وتسببت المذيعة عليا مقدمة برنامج “الحدث آرث” الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” في حالة جدل أيضًا بعد ظهورها وهي ترتدي بلوزة سوداء تُظهرها عارية بمنطقة الأكتاف.

راغدة شلهوب

وواجهت المذيعة راغدة شلهوب حملة انتقادات واسعة بعد ظهورها بفستان قصير خلال تقديمها برنامج “كلام في سرك” على قناة “الحياة”، بعد إعلان الحداد بعد حادث مقتل 21 مصريًا على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

روب مي

تحولت فقرة رياضية قدمتها مي حلمي المذيعة بقناة “أون سبورت” إلى مثار جدل عبر مواقع التواصل بعد ظهورها خلال برنامج “القمة 115” لتحليل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي وهي ترتدي ملابس منزلية تشبه “الروب”.

الهوت شورت

كما كان للمذيعة دينا صلاح واقعة أخرى أكثر إثارة للجدل بعد ظهورها مع الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني في إحدى اللقاءات بالهوت شورت.

مذيعة التلفزيون المصري

وأحدثت ليندا عبد اللطيف مذيعة التلفزيون المصري حالة جدل كبيرة بعد ظهورها خلال تقديم النشرة الجوية بملابس شبيهة بملابس النوم.

البنطال المقطع

أحيلت الإعلامية نهلة النقيب مقدمة برنامج “اتفرج يا سلام” على الفضائية المصرية إلى التحقيق لاتهامها بمخالفة الآداب العامة بعد ظهورها ببنطال ممزق.