شاهد بالفيديو.. ترامب يتعرض لهذا الموقف المحرج

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسخرية من جديد بسبب “ورقة تواليت”، حيثُ ظهر أثناء صعوده إلى الطائرة أمام كاميرات الصحافة، وقد التصق ورق الحمام بكعب حذائه.

وأثار المشهد الكثير من التعليقات الساخرة، التي ركز بعضها على أن وقوع مثل هذا الأمر لشخص خرج لتوه من الحمام أمر مقبول، ولكن ليس لرئيس الولايات المتحدة وهو خارج من سيارته الفارهة باتجاه طائرته الضخمة.

ولم يدرك يرامب وجود قطعة الورق إلا عندما استدار عند باب الطائرة ليودع مرافقيه، ليبادر 4 أشخاص باللحاق به والتطوع بإزالة الورقة العالقة، وفقًا لموقع “بيزنس انسايدر”.