محمد رياض لـ”إرم نيوز”: سأدخل “البيت الأبيض” قريبًا (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد رياض عن آخر أعماله الفنية، موضحًا أنه سيشارك في مسلسل جديد بعنوان “البيت الأبيض” مع نخبة كبيرة من النجوم، وهو من إنتاج شركة “فنون مصر”، وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني.

وأعرب رياض في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، على هامش مشاركته في حفل مهرجان “همسة” للفنون والآداب، عن سعادته لتكريمه من قبل إدارة المهرجان عن دوره في مسلسل “رحيم”، الذي عرض في رمضان الماضي.

يذكر أن الفنان محمد رياض شارك في العديد من الأعمال الفنية المتميزة، منها “لعبة إبليس“، و “كفر دلهاب”، و “حب لا يموت”.

وكانت كاميرا “إرم نيوز” قد رصدت كواليس حفل افتتاح مهرجان “همسة” للفنون والآداب، والذي أقيم على مسرح سيد درويش بحضور نخبة من النجوم، حيث تم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير فريد شوقي.