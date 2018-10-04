فاروق الفيشاوي.. فنان باسم صبغ حدثًا فنيًا مبهجًا بالحزن والألم (فيديو)

تحوّل مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ34 التي افتتحت الأربعاء، من حدث بهيج إلى ساحة للتضامن والحزن، بعدما صدم الفنان فاروق الفيشاوي الجميع بإعلانه خلال تكريمه أنه مصاب بالسرطان.

وكان الفيشاوي قد روى تفاصيل ما دار مع طبيبع قائلاً: “ذهبت إلى الطبيب، وقال لي إني مصاب بالسرطان، فقلت له إنه صداع، فصرخ الطبيب قائلًا إنه سرطان، فقلت له سأتعامل معه على أنه صداع بسيط، وسأتغلب عليه”.

وأضاف أنه لن يتعامل مع السرطان على أنه مرض خطير حتى يتخلص منه ويعود للدورة القادمة من المهرجان في العام المقبل.

وكان عدد من النجوم قد وجهوا كلمات وعبارات الدعم والتضامن للفيشاوي، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الإعلامية بوسي شلبي ودنيا عبدالعزيز وشريف رمزي وأحمد الشامي وأحمد داوود وغيرهم كثيرون.

وأعرب الفيشاوي، في تصريح لـ “إرم نيوز” عن سعادته بردود فعل زملائه النجوم إثر إعلان إصابته بالسرطان وتضامنهم معه في الأزمة الصحية التي يمر بها.

وقال الفنان المصري الشهير في حديثه: “التفاف الفنانين والجمهور حولي وسام على صدري، وبمساندتهم سأتغلب على المرض وأعود أقوى”.

وأضاف فاروق: “عندما اقتربت كلمتي في المهرجان فكرت في طريقة إعلاني الخبر، لم أكن أريد نشر حالة حزن في حدث فني مبهج مثل مهرجان الإسكندرية”.

وتابع: “لذا حاولت قدر الإمكان أن يكون إعلاني عن الخبر بطريقة مبهجة، مليئة بالأمل والرغبة في تحدّي المرض، حتى لا يشعر الحاضرون بالنكد”.

وأردف: “سأتابع حالتي مع الطبيب المختص، وسوف أسير على العلاج المطلوب، حتى أتخلص من المرض تمامًا”.

وقدم الفيشاوي العديد من الأعمال الفنية التي أثرت السينما المصرية، وساهمت في صنع نجوميته كأحد أفضل فناني جيله، ومنها “المشبوه” و”حنفي الأبهة” مع عادل إمام و”كشف المستور” مع نبيلة عبيد و”المرأة الحديدية” و”الجراج” مع نجلاء فتحي و”تجيبها كده تجيلها كده هي كده” مع سمير غانم، و”مشوار عمر” مع مديحة كامل وممدوح عبد العليم.

وتألق الفنان القدير في أكثر من عمل درامي، منها “المفسدون في الأرض” و”الأصدقاء” و”غوايش” و”أولاد آدم” و”ليلة القبض على فاطمة” و”علي الزيبق” و”أبناء دهشان” و”قاتل بلا أجر” و”شمس الأنصاري” وآخرها “الشارع اللي ورانا” عام 2017.

أما في المسرح فقد شارك فاروق الفيشاوي النجمة ليلى علوي بطولة مسرحية “البرنسيسة”، كما قدم “الدنيا مقلوبة” مع نبيلة السيد.