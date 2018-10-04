نجا منها سعد الصغير.. تفاصيل عملية احتيال على فنانين بالمغرب

فشل متعهد حفلات مغربي في الاتفاق مع الفنان المصري سعد الصغير، لإحياء حفل زفاف عائلة ثرية بمدينة طنجة مقابل نحو 12 ألف دولار، لأسباب غير معروفة.

المتعهد لم ييأس، فأقنع عائلة العروس بدفع المبلغ نفسه لمجموعة من الفنانين المغاربة، لكنه احتال على الجميع واحتفظ بالمال لنفسه.

وكشف الفنان المغربي أحمد شوقي عملية الاحتيال التي تعرضت لها مع مجموعة من زملائه، وقال لوسائل إعلام محلية، إن “متعهد الحفلات استغل علاقته بالفنانين، وطلب منهم إحياء حفل زفاف ادعى أنه لشقيقته، فوافقوا على الحضور مجانًا مجاملة له، ولم يطلبوا إلا توفير المبيت في الفندق”.

وأضاف شوقي: “لم نعلم الحقيقة إلا قبل انتهاء الحفل بوقت وجيز، عند اختفاء ذلك الشخص مع المال، ولم يعُثر له على أثر حتى الآن”.

ومن الفنانين الذين تعرضوا للنصب إضافة إلى أحمد شوقي، المطرب عبدالرحيم الصويري، ورشيد رفيق، والثنائي حسن ومحسن.

وذكرت مجموعة من وسائل الإعلام المصرية يوم الجمعة المنصرم، أن الفنان سعد الصغير توجه إلى المغرب لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح “ليالي الأنس” بالعاصمة المغربية الرباط، ونشرت صورة “سلفي” له من داخل الطائرة.