مي العيدان تهاجم الفنانة فاطمة عبدالرحيم مجددًا.. بماذا اتهمتها؟ (صورة)

واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومها على الممثلة البحرينية فاطمة عبدالرحيم، متهمةً إياها بـ”عدم تقدير الصداقة” التي كانت بينهما.

ونشرت العيدان صورة عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” تجمعها بالممثلة فاطمة عبدالرحيم، مبينة أن تلك الصورة التقطت لهما حينما كانت تربطهما علاقة صداقة.

وكتبت العيدان معلقة على الصورة، “كنا صديقتين حتى تنازلت عن تلك الصداقة بعد مليون إساءة منها وسوء تقدير، لا تصلح الآخرين فإن لم يقدروك اتركهم فلا تضيع حياتك مع شخص لم يقدر قيمتك في حياته”.

ولقي تعليق العيدان على الصورة، تفاعلًا كبيرًا من متابعيها ومحبيها، إذ أثنى بعضهم على ما وصفوه بـ “وفائها لصداقتها”، فيما رفض آخرون “تشهيرها بصديقتها السابقة”، داعين إياها إلى “الفراق بصمت” على حد تعبيرهم.

وسبق أن هاجمت العيدان الممثلة البحرينية متهمة إياها بـ”التركيز على أدوار الاغتصاب والرقص” الأمر الذي استفز فاطمة عبدالرحيم ودفعها للرّد من خلال نشر صورة عبر حسابها الخاص على موقع “سناب شات” تجمعها بالفنان الكويتي داوود حسين نكاية في العيدان.