بعد تشبيهها بجورجينا رزق.. هكذا ردت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي (صور وفيديو)

رغم مرور قرابة نصف قرن على تتويج جورجينا رزق كملكة جمال لبنان وملكة جمال الكون، لكنها ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة اللبنانيين، نظرًا لتمتعها بجمال وحضور فريدين آنذاك، لم تستطع أن تحل محلها أي ملكة جمال أخرى، رغم توالي الفتيات على تاج الجمال طوال سنوات المسابقة.

لكن مايا رعيدي، والتي حصدت لقب ملكة جمال 2018 يوم الأحد، تمكنت أخيرًا من أن تكون على قدم المساواة مع جورجينا رزق، وتعيد بريق الجمال الهادئ والحاضر بقوة في ذات الوقت، وتعيد معه لبنان إلى مصاف الدول العربية بجميلاته.

جمال #مايا_رعيدي يُعيدنا ٤٨ سنة الى الوراء ليُذكّرنا بجمال وأناقة ملكة جمال لبنان لعام ١٩٧٠ وملكة جمال الكون لعام ١٩٧١ جورجينا رزق… ???? pic.twitter.com/WVr6lZD8iY — Stephanie Pierre Youssef (@stephanie_ysf) September 30, 2018

وساهم حضور جورجينا رزق في ملامح مايا رعيدي في فوزها، إذ لفتت الأنظار إليها منذ لحظة صعودها للمسرح حتى تتويجها، رغم منافسة شرسة بين 30 متسابقة.

ملكة جمال لبنان ٢٠١٨ #مايا_رعيدي شبيهة ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق ???? جمالهم هادىء #ملكة_جمال_لبنان pic.twitter.com/5w5aM1ghYi — أريج عبدالرحمن حمادة (@AreejHamadah) October 1, 2018

ومنذ لحظة التتويج، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تعكس الشبه بين جورجينا رزق ومايا رعيدي.

وفي مقابلة خاصة، وردًا على تشبيهها بجورجينا رزق، كشفت مايا عن موقفها من هذه المقارنة.. لمشاهدة المقابلة اضغط هنا.