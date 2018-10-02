بعد تشبيهها بجورجينا رزق.. هكذا ردت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي (صور وفيديو)

بعد تشبيهها بجورجينا رزق.. هكذا ردت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي (صور وفيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

رغم مرور قرابة نصف قرن على تتويج جورجينا رزق كملكة جمال لبنان وملكة جمال الكون، لكنها ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة اللبنانيين، نظرًا لتمتعها بجمال وحضور فريدين آنذاك، لم تستطع أن تحل محلها أي ملكة جمال أخرى، رغم توالي الفتيات على تاج الجمال طوال سنوات المسابقة.

لكن مايا رعيدي، والتي حصدت لقب ملكة جمال 2018 يوم الأحد، تمكنت أخيرًا من أن تكون على قدم المساواة مع جورجينا رزق، وتعيد بريق الجمال الهادئ والحاضر بقوة في ذات الوقت، وتعيد معه لبنان إلى مصاف الدول العربية بجميلاته.

وساهم حضور جورجينا رزق في ملامح مايا رعيدي في فوزها، إذ لفتت الأنظار إليها منذ لحظة صعودها للمسرح حتى تتويجها، رغم منافسة شرسة بين 30 متسابقة.

ومنذ لحظة التتويج، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تعكس الشبه بين جورجينا رزق ومايا رعيدي.

وفي مقابلة خاصة، وردًا على تشبيهها بجورجينا رزق، كشفت مايا عن موقفها من هذه المقارنة.. لمشاهدة المقابلة اضغط هنا.

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