تمسك بالفن حتى الموت.. وفاة المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الإثنين، وفاة أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور عن 94 عامًا.

وولد أزنافور في باريس لأب وأم أرمينيين واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج أزنافوريان.

وباع أزنافور أكثر من مئة مليون أسطوانة في 80 دولة، وكثيرًا ما كان يوصف بفرانك سيناترا فرنسا.

ولم يمنع التقدم في العمر أزنافور من مواصلة العطاء الفني، وتمسك بالغناء حتى آخر أيام حياته

وتنقل عنه صحيفة فرنسية هذا العام قوله إن “العمر لا يزال أمامه.”

وقبل ثلاثة أشهر، أصيب بكسر في الذراع تسبب في تأجيل إحدى حفلاته. وأجبره على راحة قسرية لم تكن على الإطلاق تروق له.

وقال لصحيفة “الباريزين” حينها إنه “سوف يغني مع جبيرة إذا لزم الأمر”!.

وكان من المفترض أن يعود الفنان إلى خشبة المسرح في شهر نوفمبر المقبل قبل جولة موسيقية جديدة في مناطق فرنسية.