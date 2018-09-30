الفنانة السورية ريم عبدالعزيز تتحضر لإخراج فيلم روائي طويل (فيديو)

كشفت الفنانة والمخرجة السورية، ريم عبدالعزيز، عن تحضيرها لإخراج فيلم سينمائي روائي طويل بعدما قدمت تجربتين في إخراج فيلمين قصيرين.

وأوضحت عبدالعزيز، على هامش العرض الخاص لفيلم “دمشق حلب”، أنّها “معنية باسم الفيلم؛ كونها قضت 20 عامًا من عمرها في حلب لتكمل الباقي في دمشق”.

وأعربت عن “سعادتها لتلقيها دعمًا قويًا من قبل المخرج باسل الخطيب الذي يعرف كيف يخرج بإحساس الممثل، ومن قبل الفنان دريد لحام في بداياتها مع الإخراج”.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، أوضحت أنّ الأعمال لا تزال قيد الدراسة، متمنية أن يتحمل صناع الدراما التلفزيونية المسؤولية الكاملة لهذا الفن، بعيدًا عن الاستسهال.