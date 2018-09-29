هجوم لاذع على وفاء عامر يجبرها على حذف صورتها بـ”تاتو” آية قرآنية

انتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية وفاء عامر، بعد نشرها أحدث صورة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”.

وفاجأت وفاء متابعي صفحتها الشخصية، بنشرها صورة تظهر آية قرآنية مكتوبة على ذراعها الأيمن، على هيئة “تاتو”.

الصورة فجرت غضب ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون منهم عن رفضهم لاستخدام الآيات القرآنية في الوشم “تاتو”، وطالبوها باحترام القرآن الكريم وعدم الاستعانة بآياته في شيء يخص مظهرها الجمالي.

ومن بين التعليقات التي هاجمت وفاء عامر، كتبت إحدى المتابعات: “طب شيلي تاتو القرآن اللي على دراعك”، وعلق آخر:”التاتو حرام على جسم أي بني آدم لا وكمان كاتبة آية قرآنية وتدخل بيها الحمام وتكمل بها حياتها عادي ده يبقى عيب”.

وكتبت وداد: “القرآن له احترامه لا يمسه إلا الطاهرون”، بينما أكد آخر أن “للكتاب ربًا يحميه ويمهل ولا يهمل”.

وفي رد فعل سريع للفنانة المصرية عقب الهجوم عليها، حذفت وفاء صورتها؛ تجنبًا لمزيد من الانتقادات ضدها.

يذكر أن وفاء عامر تستعد لبدء تصوير دورها في مسلسل “حبيبة” من إخراج منال الصيفي، ويتكون العمل من 60 حلقة، سيتم عرضها الشتاء القادم.