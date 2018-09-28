القبض على متهم بقتل الموديل العراقية تارة فارس

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم بقتل الموديل تارة فارس، مؤكدًا استمرار التحقيق معه.

وقال معن، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الحكومية الرسمية: “إنه تم تشكيل لجان من قبل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي؛ للقبض على مرتكبي جرائم الاغتيال والخطف”.

وبيّن أنه “سنتخذ إجراءات سريعة خلال 48 ساعة للتوصل إلى الجناة، خاصة المتورطين بقتل تارة فارس في بغداد، والناشطة المدنية سعاد العلي في البصرة”، مؤكدًا أن البعض يحاول بعث رسائل تخويف للمواطنين.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات الأخيرة للموديل تارة فارس، قبل أن تتعرض للاغتيال من قبل مجهول خلال قيادتها سيارتها في منطقة كمب سارة، وسط العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب مقطع الفيديو، يظهر شخص يقترب من نافذة السيارة من جهة السائق، حيث كانت فارس تجلس، ليقوم بإطلاق النار من مسافة قريبة جدًا، وبعد إطلاق النار فر المهاجم وركب على متن دراجة نارية خلف رجل آخر كان في انتظاره.

وأثارت حادثة مقتل الموديل العراقية تارة فارس غضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها عملية الاغتيال الرابعة لشخصية نسوية من قبل مجهولين؛ ما فتح الباب واسعًا على تساؤلات عن سر غياب أجهزة الدولة العراقية عن ظاهرة قتل مشاهير وناشطين والتستر على ملابساتها.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد، أمس الخميس.