صورة مثيرة للفنانة اللبنانية قمر تغضب متابعيها (صور)

أثارت الفنانة اللبنانية قمر، حالة من اللغط والجدل، بعد نشرها صورة تظر فيها للوهلة الأولى وكأنها عارية تمامًا، عبر حسابها في “إنستغرام”.

ونشرت قمر صورتها اليوم الأربعاء، وبدت مغمضة العينين وكانت تحتضن آلة “الكمنجة” الموسيقية، بطريقة توحي وكأنها تخفي أجزاء حساسة من جسدها.

واكتفت قمر بالتعليق على الصورة التي نشرتها بعبارة” Soon soon soon”، في إشارة على ما يبدو إلى عمل فني جديد، أرادت التمهيد له والإعلان عنه.

وانقسم متابعو الفنانة في التعليقات على الصور ما بين مشيد بها معرب عن إعجابه بمظهرها وجمالها، ومهاجم منتقد غاضب من الشكل الذي ظهرت عليه.

واعتادت الفنانة المثيرة للجدل على الظهور بشكل يلفت الأنظار إليها، بسبب حالة العري التي تكون عليها في صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل.

وكانت قمر قد أثارت ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لها بملابس متحررة، وإلى جوارها فتاة ترتدي النقاب والملابس الفضفاضة الشرعية، مرفقة إياها بتعليق حمل رأيها في النقاب.

وقالت: “علينا ان نقتنع بأن ثوب المرأة لا يشكل عائقًا لانخراطها في المجتمع، فمفهومها الخاص للتحرر يختلف عن أختها أحيانًا، لذلك علينا جميعًا ان نتعايش بألفة ومحبة، وأن نبتعد عن الكراهية ورفض الآخر”.