ناهد السباعي تثير الجدل من جديد بنشر صور عقد قرانها

نشرت الفنانة المصرية ناهد السباعي، صورًا من عقد قرانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، لتعيد بذلك إثارة الجدل من جديد، خاصة أن الصور تخلو من زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، بعدما انتشرت أخبار تفيد انفصالهما قبل الزواج بساعات.

واختارت ناهد، الصور التي جمعتها بوالدتها وأقاربها في يوم عقد قرانها، بينما لم تنشر أي صورة تجمعها بزوجها، الأمر الذي فسره البعض على أن التعليقات التي نشرتها حول تأخير حفل الزواج لا أساس لها، وأن العروسين قد انفصلا.

وبارك متابعو وجمهور السباعي، لها، حين شاهدوا صور زفافها، وقال أحدهم: “ربنا يسعد قلبك ويفرحك يا رب ويتمم لك على خير ونشوف أولادك قريب”، وأضاف آخر: “فرحينا يا ناهد إنتي وعبد ربه بزفافكم بقي”.

وعن صورتها مع والدتها قال أحد الجمهور: “هذا الشبل من ذاك الأسد”، وأضاف آخر: “ألف ألف مبروك يا أحلى عروسة، تجنني كل شي بيرفكت فستان شعر مكياج كل شي طالعة متل الأميرات”.

وكانت ناهد السباعي قد احتفلت بعقد قرانها يوم 31 أغسطس الماضي، في مسجد محمد علي في القلعة، متوجة بذلك قصة حب مع رجل الأعمال محمد عبدربه استمرت عامين.

وقامت “السباعي” بإلغاء حفل زفافها في 7 سبتمبر الماضي، وحذفت كل الصور التي تخص الزفاف من صفحتها على “إنستغرام”، ولم تكشف عن تفاصيل إلغاء الحفل، لتعيد إثارة الجدل من جديد بنشرها تلك الصور الآن.