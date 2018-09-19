محكمة فرنسية تؤيد حكمًا ضد مجلة نشرت صورًا عارية لزوجة الأمير وليام‎

رفضت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء، استئنافًا أقامته مجلة “كلوسر”، التي تتناول حياة المشاهير ضد حكم صدر في العام الماضي بإدانتها بانتهاك خصوصية كيت زوجة الأمير وليام ودوقة كمبردج، عندما نشرت صورًا لها وهي عارية الصدر في العام 2012.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن المحامين الذين ترافعوا عن رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لدار النشر، قالوا إن الغرامتين باهظتان بالنسبة لقضية انتهاك للخصوصية.

وجاء في أوراق الدعوى، أن حكم محكمة استئناف فرساي، تضمن أن الغرامتين اللتين حكمت بهما محكمة أول درجة “عادلتان ومتناسبتان”.

وكانت المجلة قد نشرت سلسلة من الصور التي التقطت لكيت وهي عارية الصدر، بينما كانت تستجم في قصر بمنطقة لوبيرو جنوب شرق فرنسا.

وسعى محامو المجلة، في محكمة أول درجة إلى تبرير نشر الصور بأسباب الاهتمام العام، قائلين إنها استهدفت دحض الشائعات التي كانت تتردد في ذلك الوقت عن احتمال أن تكون كيت مصابة باضطراب الشهية.

وكان الحكم الذي صدر في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، قد قضى بتغريم لورنس بيو، وهو رئيس تحرير الطبعة الفرنسية من المجلة، وإرنستو موري الرئيس التنفيذي لدار النشر الإيطالية موندادوري، التي تملك المجلة، 45 ألف يورو (52582 دولارًا) لكل منهما بحد أقصى.

وقضى الحكم أيضًا، بأن تدفع المجلة التي تنشر أخبار المشاهير والأثرياء مئة ألف يورو للأمير وليام، وهو الثاني في ترتيب وراثة عرش بريطانيا، وزوجته عن الأضرار التي لحقت بهما من نشر الصور.