تشييع الفنان جميل راتب (فيديو وصور)

شيع المصريون، ظهر اليوم الأربعاء، الفنان الراحل جميل راتب، من داخل مسجد جامع الأزهر بالقاهرة، بناء على وصيته، حيث توفي صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد رحلة طويلة مع أمراض وأعراض الشيخوخة.

ولم يحضر جنازة الفنان الراحل من نجوم الفن سوى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، والفنان عزت العلايلي، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنانة سلوى محمد علي، فيما أنابت الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما لحضور الجنازة.

ويأتي غياب الفنانين للجنازة، مخيبًا لوصية وأمنية الفنان الراحل، الذي تمنى حضور كبار النجوم لجنازته، وأبدى عدم رغبته في إقامة عزاء.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان داخل جامع الأزهر مشادات بين الصحفيين والمصورين وبين الأمن المكلف بتأمين جامع الأزهر أثناء الجنازة، حيث تم منع المصورين من الدخول والتصوير بمجرد وصول الجثمان، الأمر الذي تطور إلى مشادات بين الإعلاميين وأفراد الأمن.

ورحل الفنان جميل راتب عن دنيانا اليوم الأربعاء، بعد صراع مع أمراض وأعراض الشيخوخة عن عمر يناهز 92 عامًا، تاركًا مسيرة ثرية من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح.