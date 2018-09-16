بالفيديو.. شمس الكويتية ترد على اتهامها بإهانة عامل مصري في منزلها

ردّت الفنانة الكويتية شمس على اتهامها بإهانة عامل مصري يعمل في منزلها، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”.

وقالت شمس: “لكل الصحافة والدنيا اللي قالت فنانة كويتية تهين عامل مصري، اسمعوا رد الشخص ده على اللي اتقال”.

ووجهت الكلام إلى العامل قائلة: “قريت يا أيمن الموضوع ده”، فأجابها: “أيوة قريته وعندي تعليقات كتير على الموضوع ده…أولا المدام شمس إنسانة محترمة وفي قمة الأخلاق ومشهورة وليها جمهورها”.

وتابع: “وطبعًا مفيش حد بيعمل كده مع جنايني وبيبقى متواضع معاه ويتصور جنبه إلا عشان هي متواضعة وكويسة”.

وأضافت شمس: “قصدت أوريكم قد إيه في ناس حقيرين..لإن أنا في أول الفيديو قلت أيمن ده ابني.. ولما بمزح معاه بقوله كلب وحقير وهو بيتقبل عشان عارف إني بمزح ودي عادتي مع اللي أحبه”.

واختتمت حديثها، قائلة: “فاخرسوا يا معفنين.. يلي بقيتوا فجأة ملائكة ومثاليين”.

ومن جانبه أكد العامل كلامها، معلقًا: “هي بتعاملني أكتر من ابنها، وبناكل على سفرة واحدة.. وأي حد بيتكلم على الفنانة شمس وانتقدها بقولهم إنتوا تتمنوا تبقوا مكاني وإنتوا بتنتقدوا حاجات ملكوش دعوة بيها، شمس دي أمي وبتعاملني مش كواحد شغال عندها وأكبر دليل اللي إنتوا شايفينوا ده”.

وكانت الفنانة شمس الكويتية قد أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو لها، صورته داخل فيلتها برفقة عامل يعمل لديها.

وظهرت شمس في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات” مستلقية في حديقة الفيلا وبجوارها العامل المصري الذي طلبت منه مشاركتها في تحية جمهورها.

وسخرت المطربة الكويتية من العامل الذي يدعى “أيمن” بسبب صمته بعد ظهوره في الكاميرا، إذ قالت: “أيمن أخرس بالمناسبة”، وتابعت: “هو مش بس الجنايني هو بيسويلي كل شيء أريده”.

وطلبت شمس من العامل المصري إبداء رأيه الشخصي فيها، فقال: “فنانة محترمة وأخلاق عالية”، لترد عليه: “هادي المزايا فين العيوب؟!! متقدرش تقول يا كلب يا واطي”.

وبدأت شمس أخذ جولة في منزلها بالكاميرا لتستعرض جمال حديقتها، ثم وقفت أمام منزل العامل وقالت: “هادا بيت أيمن.. حلو تحسه بيته كيوت مثل بيت الكلب”.