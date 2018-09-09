مروان قاووق لـ”إرم نيوز”: أنهيت الجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام” وأعمالي لا تشوه المرأة (فيديو)

كشف الكاتب السوري “مروان قاووق” عن أجندته للموسم الدرامي المقبل، موضحًا أنه شارف على الانتهاء من كتابة الجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام” الذي سيحمل أجزاءً أخرى جديدة، إضافة إلى عملين من البيئة الشامية.

وبين قاووق في حديث خاص لـ “إرم نيوز”، حقيقة وجود جزء ثانٍ لمسلسل “وردة شامية”، الذي عرض في رمضان الماضي.

وتحدث قاووق، صاحب فكرة مسلسل “باب الحارة”، عن سبب توجهه في السنوات الأخيرة إلى كتابة أعمال البيئة الشامية أكثرمن غيرها.

وردّ على الانتقادات التي توجه لمثل هذه المسلسلات، خاصة فيما يتعلق بالأقوال التي تتهم هذه الأعمال بتشويه صورة المرأة السورية، موضحًا أنه لم يكن يومًا ضد المرأة.