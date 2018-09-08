بينهم 6 من مواطنيها.. 140فنانًا يدعون لمقاطعة “الأوروفيجن” في إسرائيل

وقّع 140 فنانَا من 17 جنسية، عريضة للدعوة لمقاطعة مسابقة الأوروفيجن الموسيقية، إذا تم تنظيمها في إسرائيل العام 2019، وطالبوا بنقلها إلى بلد آخر.

العريضة التي نشرتها مجموعة من الصحف البريطانية من بينها “ذا غارديان”، تتضمن توقيع فنانين من كندا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيطاليا، والنرويج، والسويد، والبرتغال، وإسبانيا، وسلوفينيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وبينهم 6 فنانين إسرائيليين.

وبرّر الموقعون موقفهم بكونه احتجاجًا على حرمان الشعب الفلسطيني من الحرية، والعدالة، والمساواة، والحقوق.

وجاء في نص العريضة:”لا يمكن التعامل بشكل طبيعي مع الدولة التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية”، في إشارة إلى أن إسرائيل قتلت 62 متظاهرًا أعزل في قطاع غزة بينهم 6 أطفال، مع إصابة المئات بجراح معظمهم بالذخيرة الحية، بعد أيام معدودة من فوزها بـ”الأوروفيجن” في أيار/ مايو الماضي.

ومن أبرز الموقعين: عضو لجنة تحكيم الأوروفيجن 2018 الأسترالي “ال فريش دي ليون”، والفائز بلقب المسابقة للعام 1994 الأيرلندي “تشارلي ماكغيتيغان”، إضافة إلى المغني البريطاني روجر ووترز الناشط المعروف في حركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، والمخرج “كين لوتش” والمجموعة الموسيقية “وولف اليس”.

وفازت إسرائيل بتنظيم مسابقة “الأوروفيجن” الموسيقية الأوروبية، بعد تمكن مرشحتها من تحقيق اللقب عام 2018.

ويصر الكيان الصهيوني على تنظيم المسابقة في القدس، الأمر الذي اعتبره الكثير من المتابعين مستفزًا، بعد أن أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وما صاحب ذلك من مواجهات دامية .