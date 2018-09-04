الفنان الكويتي حسين المنصور يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

لم يتمالك الفنان الكويتي حسين المنصور دموعه، عندما استمع إلى رسالة شقيقه الفنان محمد المنصور، والذي قال فيها: “عليك العافية يا حسين.. ويعطيك العافية يا أبو منصور حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله”.

وأضاف خلال مقطع فيديو مسجل تم عرضه في برنامج “الليلة” المذاع على الفضائية الكويتية: “تأكد لك معزتك وغلاوتك وأنا بفتخر فيك وسنبقى أخوة.. ونتعاون مع بعض من جديد ونقدم أجمل الأشياء لجمهورنا الجميل لأن أنت من أسرة صنعت جزءًا من تاريخ الحركة الفنية في الكويت والخليج العربي”.

واختتم رسالته قائلًا: “ستظل قوتي وسندي في الأعمال القادمة.. وراح نفاجئ الجمهور من جديد بأعمال مميزة سواء كان في الدراما أو المنوعات..تحياتي لك أخوك محمد اللي يحبك دائمًا”.

وعلق المنصور على رسالة شقيقه المؤثرة، وهو يبكي قائلًا: “هذا ضهري وسندي وحسب.. متى انقطع حسه رحت أنا.. الله يطول في عمره”.