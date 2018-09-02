ما سر قوة اللون القرنفلي في عرض المغنية سيلينا غوميز؟

وهي تتدرب على عرض الأزياء الخاص الذي ستقيمه في الثامن عشر من الشهر الحالي، ظهرت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية “سيلينا غوميز” بصدرية وردية، حولتها الصحافة الفنية إلى مادة دسمة.

موقع “هوليوود لايف”، اعتبر أن اللون القرنفلي على الصدرية النسائية، أمر يخطف الانتباه. وقد زادت عليه غوميز من بشرتها السمراء توليفة جمعت بين المعطف الأسود الخفيف والبنطلون الناعم حتى الكاحل.

وسيلينا غوميز، ممثلة ومغنية ومؤلفة أغانٍ، ولدت في نيويورك عام 1992، لأب أمريكي من أصل مكسيكي وأم من أصل إيطالي.

انفصلت عن زوجها جوستن ببير في شهر مارس الماضي؛ ما أنشأ لديها مشكلة عاطفية فاقمت من آثار عملية جراحية كانت أجرتها أخيرًا لزرع كلية.

آخر ظهور لسيلينا غوميز، كان في عرض “كوش سيلينا” الذي قدمت فيه تشكيلة خزانتها مع استعراض راقص، كشفت فيه عن قرب إصدار ألبومها الغنائي الجديد.