شاهد بالفيديو.. لماذا ترك راغب علامة المسرح في حفل بيروت؟

قدم السوبر ستار اللبناني راغب علامة، لفتة إنسانية لأحد الأطفال الحاضرين لحفله الغنائي، الذي أقيم أمس الجمعة، في مدينة بيروت.

ووفق ما نشرته صفحة “سكوب” المختصة بأخبار المشاهير، فقد وثق أحد الحاضرين لحظة نزول راغب من على خشبة المسرح، وذهب للجمهور ليجلس أمام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعطاه الميكروفون لمشاركته الغناء، وبذلك رسم البسمة على وجهه.

وقدم راغب في الحفل المذكور باقة من أجمل أغانيه، منها: “اللي باعنا” و”الحب الكبير”، و”إنتي إنسية ولا جنية”، كما أحيا بعض أغاني التراث، مثل: “يا بنت السلطان” و”سر حبي”.

يذكر أن راغب علامة، طرح مؤخرًا كليبًا جديدًا لأغنية “اللي باعنا”، من كلمات محمد البوغا وألحان محمود خيامي وتوزيع مدحت خميس، كما أطلق كليبًا آخر لأغنية بعنوان “يلا حبيبي”، بمشاركة النجمة النيجيرية ” شي شي”.