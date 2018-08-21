المغرب يحتفل بعيد الشباب الوطني.. وعمل مشترك يجمع لمجرد والمنور ودينا بطمة

في ظل أجواء احتفال المغرب بعيد الشباب الوطني، الموافق اليوم الثلاثاء الـ 21 من أغسطس/ آب، فقد كشف الفنان العالمي المغربي، نادر خياط الملقب بـ”ريدوان”، عن عمل مشترك، يجمعه مع نخبة من الفنانين المغاربة، بمناسبة ذكرى عيد الشباب بالمملكة المغربية.

ونشر “ريدوان” مقطع فيديو “مركب” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يضم صور عدد من المشاهير المغاربة، من بينهم: سعد لمجرد، ودنيا بطمة، وأسماء المنور، والدوزي، وغيرهم، أثناء مشاركتهم في أغنية شبابية هدية بمناسبة عيد الشباب المصادف اليوم الثلاثاء الـ21 من أغسطس .

يشار إلى أن مجموعة من الفنانين المغاربة، أصدروا برومو أغنياتهم، احتفالًا بمناسبة ذكرى عيد الشباب بالمملكة المغربية.

يذكر أنه في المغرب، يحتفل في يوم الـ 21 من آب/ أغسطس بيوم الشباب وهو -أيضًا- ذكرى ميلاد الملك محمد السادس، وتعود فكرة يوم الشباب إلى حركة استقلال المغرب منذ عقود، وقد تم تعديل توقيت الاحتفال به منذ عام 1999.

وعلى خلاف الدول العربية، كانت المغرب أعلنت أن أول أيام عيد الأضحى سيكون غدًا الأربعاء الـ 22 من أغسطس، وليس اليوم الثلاثاء.