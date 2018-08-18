بريجيت ماكرون تلبي دعوة معجب للرقص

استجابت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي يوم الجمعة ببلدة “بورم ليه ميموساس” جنوب شرق البلاد، لدعوة أحد الأشخاص الذي بدا سعيدا برؤيتها، وشاركته رقصة صغيرة.

ويقضي ايمانويل ماكرون وعقيلته عطلتهما بالقرب من البلدة، ولا يظهران معا للعموم، لكن بريجيت تقوم ببعض الجولات بين الحين والآخر وتلتقي بالناس.

وقد انتشرت صورها قبل أيام وهي تلتقطها مع المارة، ثم يوم الجمعة 17 أغسطس وهي تحيي بعض المصطافين في وسط البلدة، التقت بالرجل الذي لم يخف إعجابه وسعادته وهو يراقصها.

وتعتبر الصحافة الفرنسية و المتابعون في فرنسا، أن يريجيت ماكرون من أهم أسباب شعبية زوجها، لتميزها بالذكاء و قوة الشخصية و الروح المرحة.