تفاصيل جديدة حول مقتل خبيرة التجميل والناشطة العراقية رفيف الياسري (صور)

ذكرت مصادر في العراق أن شعبة الاستخبارات ألقت القبض على شخصين مقربين من خبيرة التجميل والناشطة رفيف الياسري (33 عامًا)، والتي توفيت أمس الخميس في ظروف غامضة، بعد الاشتباه بتورطهما في مقتلها.

وأوضحت المصادر – في معلومات لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت منها – أن الجهات المعنية لا تزال تحقق في ملابسات القضية، لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى تورط شخصين تربطهما علاقة بالطبيبة رفيف.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في بغداد، سيف البدر لوسائل إعلام محلية، إن رفيف نقلت إلى مستشفى “الشيخ زايد” وهي متوفية، لافتًا إلى أنه تم نقلها فورًا إلى ثلاجة الموتى لاستكمال إجراءات الوفاة.

وبين أن الجهات المختصة تنتظر التقرير الطبي لكشف ملابسات الوفاة، ومن المحتمل أن يصدر من 8 إلى 10 أيام.

وتوفيت خبيرة التجميل العراقية، مساء أمس الخميس، في ظروف وُصفت بالغامضة.

وكان مصدر قد نقل عن شقيق رفيف أنها “عادت من المركز في الساعة الثانية مساء وكانت تبكي وتعاني ظروفًا نفسية سيئة”.

وأضاف، أنها فقدت بعد ذلك وعيها، وتم نقلها فورًا إلى المستشفى، حيث أبلغ الطبيب عن وفاتها بسبب جلطة دماغية قبل وصولها إلى المستشفى بربع ساعة.

وشارك العديد من العراقيين في نعي الياسري، عبر هاشتاغ #رفيف_الياسري في موقع التواصل “تويتر”، حيث تناقلوا معلومات متضاربة، عن أسباب وفاتها المفاجئة، خاصة بعد تناقل تصريح منسوب لشقيقها، بأنها توفيت بشكل مفاجئ.

وذكر ناشطون إن الياسري توفيت في حادث سير، في حين أشاع آخرون أنه تم دس مادة “الزرنيخ” في طعامها، مرجعين ذلك إلى آخر مقطع “سناب شات” للطبيبة، حيث ظهرت بقعة على جسدها، قد تعود إلى مرض الجمرة الخبيثة الذي يتحول إلى قرحة صديدية خلال ساعات ويؤدي لاحقًا إلى الوفاة، على حد قولهم.

وذكرت مصادر أخرى، أن خبيرة التجميل وجدت متوفية في منزلها، وحين تم العثور عليها في غرفتها تبين أنها تقيأت دمًا.

واشتهرت الياسري بتقديمها للعديد من الأعمال الخيرية، وسبق أن قلدتها المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان والسلام في مارس/آذار الماضي لقب سفيرة للنوايا الحسنة.

وبحسب ما ذكر ناشطون، فإن الطبيبة كانت تعيل 130 عائلة فقيرة، وساهمت كثيرًا بمساعدة جرحى القوات الأمنية، وأجرت للمشوهين منهم العديد من عمليات التجميل.

وعلق مغرد يدعى “ثائر الصبيحاوي”:”نادرًا ما نجد في مجتمعنا العراقي امرأة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بخدمات إنسانية واجتماعية.. في الواقع لم أجد مثل #رفيف_الياسري. تلك الإنسانة التي ساعدت الكثير من العوائل والأطفال وعالجت عددًا من جنودنا الذين تركت الحرب آثارها على وجوههم .. الرحمة والخلود لكِ يا رفيف”.

ورفيف الياسري من مواليد 1985، وهي خبيرة تجميل معروفة، قدمت برنامجًا على فضائية “السومرية” يعنى بالشؤون الطبية التي تخص المرأة، ولها مبادرات على مستوى إنساني في علاج حالات مستعصية للفقراء والنازحين.

وتملك الياسري مركز تجميل يحمل اسم “باربي”، كما يتابع حسابًا باسمها على “انستغرام” مليون و300 ألف شخص.