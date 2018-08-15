هيفاء وهبي تثير الفضول حول ألبومها الجديد “حوا”.. وتعلن موعد طرحه (صورة)

اختارت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أن تثير فضول جمهورها حول ألبوها الجديد ” حوا”، من خلال نشرها صورة بوستر الألبوم، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وظهرت هيفاء في الصورة وهي جالسة داخل بانيو مرتدية فستانًا مثيرًا من الدانتيل، معلقة: “آدم… اقترب قليلًا كي أُخبرك أن حوّاء ما هي إلا ألذ البلاء”.

وأوضحت أنها ستطرح ألبومها الجديد “حوا” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” بعد يومين من الآن.

يذكر أن هيفاء وهبي تتعاون في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء منهم أمير طعيمة، تامر حسين، عزيز الشافعي، شادي نور، عمرو المصري، أحمد عادل توفيق.

كما شاركت الفنانة اللبنانية في كتابة بعض الأغاني، وتعاونت في التلحين مع محمد وزيري، محمد يحيى، عزيز الشافعي، أحمد برازيلي، بلال سرور وخالد جنيدي، وتولى التوزيع هادي شرارة، شريف مكاوي، رامي بلازن، ويحيى يوسف.