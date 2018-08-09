كويتيون يحيون ذكرى وفاة الفنان عبدالحسين عبدالرضا

أحيا ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ذكرى رحيل الفنان الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا، والذي يصادف 11 أغسطس/آب.

وعبر هاشتاغ #ذكرى_وفاة_عبدالحسين_عبدالرضا، استرجع كويتيون ذكرى وفاة الراحل الكبير.

واستذكر الملحن فهد الناصر علاقته بعبدالحسين: “عملت معاك وتعلمت الكثير يا سيد الخُلُق وزعيم التواضع،، رحمة الله عليك”.

وترحم الفنان طارق العلي على عبدالحسين، معلقًا: “رحمه الله”.

وشارك عبدالله طاهر الموسوي مجموعة صور للفنان الراحل، منذ مطلع شبابه وعبر مراحل حياته جميعها.

#ذكري_وفاه_عبدالحسين_عبدالرضا .. الله يرحمك برحمته الواسعه ???? اللهم آمين ???? .. الفاتحة pic.twitter.com/4U7e0D3NJz — عبدالله طاهر الموسوي (@abdullah_mosawi) August 9, 2018

وكتب أحد أقرباء الفنان، ويدعى أنور: “عظم الله أجركم .. يا أهل الكويت والخليج والوطن العربي بأكمله… بذكرى وفاة المرحوم عمي/ عبدالحسين عبدالرضا”.

عظم الله آجركم ..

يا أهل الكويت والخليج والوطن العربي باكمله…

بذكرى وفاه المرحوم عمي /

عبدالحسين عبدالرضا ،،#ذكرى_وفاة_عبدالحسين_عبدالرضا pic.twitter.com/bgzSYZWmNm — Anwarawadh (@Anwarawadh21) August 8, 2018

كما تفاعل العديد من محبي الفنان الراحل مع ذكرى وفاته، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومستذكرين مسيرته الفنية الثرية.

وتوفي الفنان عبدالحسين عبدالرضا عن عمر 78 عامًا في 11 أغسطس من العام الماضي، بعد دخوله في غيبوبة إثر عملية جراحية في لندن.