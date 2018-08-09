بسبب موقفه من أسماء الأسد.. الفنان السوري ناصيف زيتون يواجه موجة انتقادات

انقسم جمهور الفنان السوري “ناصيف زيتون”، بين مؤيد ومعارض لتغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”، حول أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

ونشر الفنان زيتون تغريدة جاء فيها: “سيدة الياسمين سلامة قلب قلبك”، في إشارة إلى أمنياته بشفاء أسماء الأسد من سرطان الثدي.

سيدة الياسمين ❤️ سلامة قلب قلبك ???????? #Syria — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) August 8, 2018

وواجه زيتون موجة انتقادات، إذ اتهمه نشطاء بأن هذه التغريدة جاءت نفاقًا لنظام الأسد نظير السماح له بدخول سوريا، متسائلين عن سبب تغيير موقفه بعد أن كان ينشر تغريدات تنتقد ضرب الكيماوي وقتل المعتقلين في السجون السورية.

وفيما علق نشطاء بالدعاء على نظام الأسد وزوجته بتذوق طعم الكيماوي، الذي تُتهم قوات نظامه باستخدامه في سوريا، وكذلك بالدعاء على الفنان زيتون، أعرب آخرون عن تأييدهم وولائهم للنظام السوري ومحبتهم للفنان زيتون.