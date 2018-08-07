الحرب تشتعل من جديد بين انجلينا جولي وبراد بيت

رفعت انجلينا جولي دعوى جديدة على طليقها براد بيت ، تتهمه بعدم دفع نفقة أبنائه المتفق عليها من خلال وثيقة حصلت عليها إذاعة “ان بي سي نيوز” التي أوردت يوم الثلاثاء تصريحا لسامانثا بلاي دوجين محامية النجمة.

وقالت المحامية إنه مر أكثرمن سنة ونصف ولم يدفع براد بيت المبالغ المتفق عليها الخاصة بنفقة الأطفال ،لذا تنوي انجلينا جولي وضع طلب لاستخلاص النفقة بأثر رجعي.

وأضافت أن موكلتها تطالب بمثول الطرفين أمام القاضي لحل هذا الخلاف المالي.

إلا أن أحد المقربين من براد بيت أدلى بأقوال مخالفة لمجلة “يوز ويكلي” أكد فيها أن :”براد بيت وفى بكل التزاماته فيما يخص اتفاقاته مع انجلينا جولي”.

ومنذ انفصال النجمين رسميا في سبتمبر 2016، والخلاف متواصل بينهما حول حضانة الأبناء، وما أن تهدأ الحرب بينهما لفترة لتشتعل من جديد حول خلافات مادية بالأساس.

وأنجب براد وانجلينا خلال 10 سنوات من العلاقة العاطفية وسنتين من الزواج، 3 أطفال هم : نوفيل شيلوه، وكنوكس، وفيفيان.، كما تبنيا 4 آخرين هم مادوكس و زهرا وباكس ثم موسى الذي كان لاجئا سوريا في تركيا.