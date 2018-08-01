نجاة الفنانة المصرية إيناس عزالدين من حادث سير.. وحالتها خطرة

نُقلت الفنانة المصرية إيناس عزالدين، صباح اليوم الأربعاء، إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات العاصمة القاهرة إثر تعرضها لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون بالساحل الشمالي.

وتعرضت الفنانة الشابة إلى حادث انقلاب سيارتها أثناء عودتها من “يومي راحة بسبب بعض الخلافات مع زوجها المطرب الشعبي أحمد عيسوي”، وفق ما تم تداوله.

ونشر بعض أصدقاء الفنانة إيناس صورًا لسيارتها بعد الحادث، الذي يبدو عنيفًا.

ورغم نجاتها من الحادث إلا أن مقربين أكدوا أنها في حالة صحية خطرة للغاية.

وقال زوج إيناس في منشور بالفيسبوك: “قدر الله و ما شاء فعل الحمد لله على كل حال أرجو الدعاء لزوجتي الفنانة إيناس عز الدين إثر حادث بطريق وادي النطرون الساحل الشمالي.”

قدر الله و مشاء فعل الحمد لله على كل حال ارجو الدعاء لزوجتي الفنانة ايناس عز الدين إثر حادث بطريق وادي النطرون الساحل الشمالي Posted by ‎احمد العيسوي مطرب‎ on Tuesday, July 31, 2018

والفنانة المصرية إيناس عزالدين ولدت عام 1984، وكانت بدايتها من خلال مسلسلات “شباب رايق جدًا” عام 1998، و”الرجل الآخر” عام 1999، و”الرقص على سلالم متحركة” عام 2001.

كما شاركت في أعمال درامية هامة لتخطف الأضواء والشهرة من خلالها، إذ كان أبرزها “الحقيقة والسراب” عام 2003، و”العار” عام 2010، و”آدم” عام 2011، قبل أن تقرر الدخول في مجال السينما بفيلم “فلاح في الكونغرس”، وفيلم “رد سجون” عام 2014.