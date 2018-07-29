عادل إمام لـ”إرم نيوز”: هكذا أعيش حياتي بعد “عوالم خفية”

علمت شبكة “إرم نيوز” أن الفنان عادل إمام جدّد التعاون مرة أخرى مع “ماجنوم” من أجل المشاركة في عمل درامي جديد، لكنه أجّل هذا المشروع بشكل نهائي حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وقال إمام في تصريح خاص لـ “إرم نيوز” إنه لم يستقر على العمل القادم الذي سيقدمه في رمضان المقبل، وإنه كان حريصًا هذه الأيام على قضاء إجازة طويلة مثل كل عام لمدة 3 أشهر في الساحل الشمالى وسط أحفاده.

وأضاف أنه خلال فترة الإجازة يرفض التفكير في أي مشروعات فنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، بجانب أنه سيتولى مهمة اختيار العمل الجديد لنجله رامي إمام بعد عودته مباشرة من الإجازة.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام كان مسلسل “عوالم خفية”، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب من بينهم بشرى وفتحي عبد الوهاب وهبة مجدي، كما تعاون مع مجموعة مؤلفين من الشباب هم أمين جمال ومحمود حمدان ومحمد محرز والعمل من إخراج رامي إمام.