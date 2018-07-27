وفاة الفنانة المصرية هياتم بعد معاناة مع مرض السرطان

توفيت الفنانة المصرية هياتم، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 69 عامًا وذلك بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

ونعى بعض نجوم السينما المصرية الفنانة هياتم، داعين الله أن يتغمدها بالرحمة، فيما أعلنت مصادر مقربة من أسرتها أن جنازتها ستكون غدًا.

يشار إلى أن الفنانة هياتم تعرضت إلى أزمة صحية بعد اكتشافها الإصابة بمرض السرطان، قبل أن يتم إيداعها غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالتها.

والفنانة هياتم، التي ولدت بمحافظة الإسكندرية شمال مصر عام 1949، اسمها الحقيقي سهير محمد حسن، وبدأت حياتها الفنية راقصة في الأفراح والحفلات الشعبية بالإسكندرية، قبل أن تنتقل للعمل بالقاهرة في الملاهي الليلية.

وكانت الانطلاقة الحقيقية للفنانة هياتم في عالم التمثيل في منتصف سبعينات القرن الماضي، حيث كانت أول أعمالها السينمائية عام 1972 في فيلم ليلة حب أخيرة، لتتوالى أعمالها الفنية التي وصلت إلى قرابة 40 فيلمًا سينمائيًا وعدد من المسلسلات الدرامية.