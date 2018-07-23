وفاة الفنانة مي سكاف في ظروف غامضة

ذكرت مصادر مقربة من الفنانة السورية مي سكاف أنها توفيت عن عمر ناهز 49 عامًا في العاصمة الفرنسية، باريس حيث تقيم، منذ العام 2013 وذلك وفقًا لما نقله موقع “عكس السير” السوري.

ولا تزال ظروف وفاة سكاف غامضة ولم تتضح على الفور أسبابها وملابساتها فيما أكدت المصادر أنها توفيت منذ الليلة البارحة (ليل الأحد/لإثنين).

وأكد المخرج السوري ثائر موسى صحة الخبر واصفًا مي سكاف بأنها “أطيب الناس وأطيب وأصلب الأرواح.”

لاااااااااااااااااا… لا يا مييا أصدق الناس.. يا أطيب وأصلب الأرواح..بكييييير.. بكير كتير يا مي Posted by ‎ثائر موسى‎ on Monday, July 23, 2018

ومي سكاف من مواليد دمشق 1969، درست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وبدأت مشوارها الفني عام 1991.

وشاركت سكاف في العديد من الأعمال الفنية، قبل أن تغادر سوريا بعد الثورة، التي شاركت بها بقوة وعرفت بمواقفها المعارضة للنظام، وخرجت في بضع مظاهرات سلمية، وتم اعتقالها سابقًا من قبل السلطات السورية.

وبعد إطلاق سراحها، غادرت إلى الأردن، ثم لجأت إلى فرنسا، وأقامت فيها منذ عام 2013.