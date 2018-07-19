بالصور.. الإعلامي خالد الشاعر يعلن زواجه من ابنة فنان بحريني

أعلن الإعلامي البحريني خالد الشاعر عن زواجه من مواطنته الإعلامية نور ابنة المطرب والملحن خالد الشيخ، وذلك بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام”.

ونشر الشاعر صورة توثق عقد القران “الملكة”، فيما اكتفى بتعليق “ويحدث أن تولد ثانية”، في دلالة على ما يبدو على زواجه السابق من الفنانة السعودية أسيل عمران وطلاقه منها.

بدورها، نشرت الإعلامية نور عبر صفحتها في “انستغرام” صورة ليديْ امرأة ورجل يرتديان خاتمي الزواج، فيما يبدو أنها يدها ويد “الشاعر”، معلّقة “لي من الطيب نصيب” ومشيرة بالاسم إلى خالد الشاعر.

يذكر أن خالد الشاعر وأسيل عمران أعلنا طلاقهما رسميًا في عام 2016 وذلك للمرة الثالثة والأخيرة، بعد انفصالين سابقين عادا فيه إلى بعضهما البعض.