بروفة نهائية للعرس الملكي البريطاني.. وصور العروسين على المايوهات تثير الجدل (صور)

استكملت مساء اليوم الجمعة الترتيبات النهائية للعرس الملكي البريطاني، الذي ينعقد فيه غدًا السبت، قران الأمير هاري وميغان ماركل في كنيسة السان جورج بويندسور.

فقد قابلت والدة ماركل، دوريا راغلاند، الملكة لأول مرة في قلعة وندسور، بصحبة ابنتها وصهرها، وذلك بسبب غياب والد ماركل، والتقت راغلاند ببعض أفراد الأسرة المالكة، ومن بينهم شقيق هاري الأمير وليام، ووالدهما الأمير تشالرز.

وفي غياب والدها، فقد طلبت ميغان من الأمير تشارلز، ولي العهد، أن يصحبها في الكنيسة حتى يسلمها إلى ابنه الأمير هاري يوم السبت.

وجاءت هذه التغييرات البروتوكولية الصغيرة، بعد أن أكدت ماركل – 36 عامًا – في بيان رسمي أن والدها لن يحضر حفل الزفاف، قائلة إنها تأمل في أن تتاح له الخصوصية المطلوبة للتركيز على صحته.

بروفة العرس

وكانت قد جرت في وندسور بروفة موكب الزواج وسط حشد من الأطفال والآباء والأمهات، وتمت البروفة دون مفاجئات، رغم خروج بعض الأحصنة عن الخط، وشوهد العروسان في سيارة تمر عبر مسار الموكب، بصحبة الشرطة.

وستمضي ماركل ليلتها الأخيرة قبل حفل الزفاف مع والدتها في فندق كليفدين هاوس الفخم، في باكينغهامشير، على بعد نحو 9 أميال من قلعة وندسور، أما الأمير هاري، البالغ 33 عامًا، فسيكون في دورشستر في أسكوت على بعد 15 ميلًا مع شقيقه، دوق كامبريدج.

جدل حول المايوهات

الجديد الوحيد في الزفة الاعلامية والتسويق السياحي للعرس الذي يتكلف 45 مليون دولار، كان عرض ازياء المايوهات، التي ظهرت فيها عارضتان، ترتديان مايوهات من قطعة واحدة، مطبوع عليها صور وجهي الامير هاري وعروسه، مبتسمين

صحيفة مترو الشعبية نشرت مع صور المايوهات تعليقات طريفة رأى بعضها أن اللقطة ذكية فنيًا وتجاريًا، لكنها ستجبر من يشاهد المايوه أن يطيل النظر ويبتسم ويتساءل بينه وبين نفسه : أين الغلط؟ كما قالت