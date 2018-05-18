تهافت عليها المعجبون.. الفنانة الكويتية “شمس” تلفت الأنظار في أول ظهور درامي لها برمضان

جذبت الفنانة الكويتية المعروفة “شمس”، الأنظار إليها في أول ظهور درامي لها في تاريخها الفني، والذي اشتهرت فيه بالغناء فقط، لينهال عليها المعجبون، وسط توقعات بأن تكرر تجربتها التمثيلية وتحقق شهرة واسعة توازي شهرتها في الغناء.

وظهرت شمس الكويتية أمس الخميس في المسلسل السعودي “عوض أبًا عن جد” الذي تبثه قناة “إم بي سي” ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك، لتلقى إعجاب جمهور القناة الواسع في العالم العربي.

وتلعب الفنانة شمس في المسلسل الذي كتبه خلف الحربي وأخرجه أوس الشرقي، دور شخصية رئيسة في المسلسل الكوميدي بجانب بطله الفنان السعودي أسعد الزهراني.

وأبدى كثير من مشاهدي الحلقة الأولى من المسلسل إعجابهم بالفنانة شمس فور انتهاء الحلقة، حيث انهالت عليها تعليقات معجبي دورها الدرامي الأول، وسط إشادات بإتقانها للدور ولهجته السعودية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور الفنانة شمس ومقاطع الفيديو التي تظهر فيها بمشاهد متنوعة من المسلسل الفانتازي التاريخي الكوميدي الذي يشارك فيه فنانون سعوديون بجانب نجوم عرب.

#عوض_ابا_عن_جد

اتحدث عن جمال المشهد ولا عن جمالك ولا عن ابداعك بالتمثيل ! ???? والله اني احبك لانك مميزة عن الكل لانك شمس ابدعتي حبيبتي ً???? رمضان كريم ????@shamsofficial pic.twitter.com/YtVDgmneqa — Fatima ???????? (@hay_lina) May 17, 2018

وقال الصحفي الفني السعودي البارز، عبدالله مخارش، في تعليقه على تجربة شمس الدرامية الأولى: “ممتازة شمس في أدائها التمثيلي، أتوقع ستنهال عليها العروض في الفترة المقبلة خاصة في الأفلام السينمائية”.

وعلقت الفنانة التشكيلية السعودية، خلفة الشمري، على أداء شمس قائلةً: “شمس تختلف عن جميع الفنانات الممثلات، أعجبتني شموس، كسرتي الروتين الممل، حضور جديد ومميز واحساسك الجميل في التمثيل؛ أعجبتني”.

وكتب الصحفي حسن النجمي معلقاً في سياق مماثل “#شمس في أول ظهور لها في #عوض_ابا_عن_جد كأنها ممثلة من عشرين سنة، ممثلة خطيرة شمس”.

وشارك مصمم الصوت السعودي الكفيف، محمد سعد في التفاعل مع تجربة شمس التي اطلع عليها بعد سماعه للمسلسل والحوار فيه، قائلاً: “شمس المفروض تعطي دروساً في التمثيل لكثير من نجمات الخليج المعاصرات، ما تابعت الحلقة الأولى كويس، بس شفت مقتطفات منها ولفتني تفاعلها وتقمصها للدور من خلال نبرة الصوت اللي كانت مقنعة جداً”.

#عوض_ابا_عن_جد

“شمس” كاريزما مميزة غرق في الكاركتر جميلة ومملوحة والأهم ، تمتلك رصيد معرفي لايستهان به ، وجرأة أدبية في إرباك السائد وإختراق حصون الركود دخولها هذا المجال سيقفز بالفن الخليجي قفزات هائلة بإختصار أسالت لعاب شركات الإنتاج مع إستيقاظ مارد السينما@shamsofficial pic.twitter.com/iXqL9oUaxD — مُهرطِق (@frm_myview) May 17, 2018

واستدعى ذلك التفاعل اللافت مع تجربة شمس الدرامية، تفاعلها مع معجبيها الكثر لترد قائلةً: “شكرًا على كل الآراء، وترى المسلسل فانتازيا لا ينتمي لعصر أو قبيلة، وهذي أول حلقة لا تحكمون الحين شكرًا، أما بالنسبة لظهوري فهو من باب التجربة البسيطة لا أكثر ولا أقل، والسبب بغسل مخي هو هذا المبدع (أوس الشرقي) وما أنسى الشكر لكل الأبطال في العمل والمؤلف خلف الحربي”.

وأضافت في تفاعل آخر مع معجبيها: “يازين البنات الحلوين وآرائهم الي تفتح النفس، شكراً بنات، والشباب تعليقاتكم حلوة ودمها خفيف وتأخذون العقل، إن شاء الله يكون رمضان هذا خير وسعادة وسلام عليكم وعلى من تحبون، #عوض_ابا_عن_جد “.

ويتوقع كثير من معجبي تجربة شمس الدرامية، أن تقودها إلى مراتب متقدمة بالرغم من التنافس الحاد في الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان والنجوم الخليجيين المشاركين فيها.